La NBA à Las Vegas ? Le patron de la ligue se prononce

Une franchise de la NBA à Las Vegas est une rumeur qui persiste depuis longtemps, et le patron de la NBA vient de remettre une pièce dans la machine. Sur le « The Pat McAfee Show » d’ESPN, Adam Silver a confirmé mercredi que Vegas était « définitivement sur la liste » de la ligue pour une nouvelle franchise.

L’idée d’une équipe NBA à Las Vegas a été mentionnée régulièrement ces dernières années. Adam Silver, le commissaire de la ligue, a confirmé que « Sin City » serait considérée pour une éventuelle expansion.

Adam Silver : « Vegas est définitivement sur notre liste »

« Il nous reste une année de contrat avec les diffuseurs américains après cette année. Nous voulons donc déterminer à quoi ressembleront nos relations avec les médias avant de considérer une expansion » , a expliqué Adam Silver mercredi sur « The Pat McAfee Show » d’ ESPN . « Vegas est définitivement sur notre liste. »

Les droits de diffusion, une question de timing

La date d’ajout d’une nouvelle franchise aux 30 actuelles reste encore inconnue. Cependant, comme le souligne Silver, elle dépendra en grande partie des négociations pour les nouveaux droits de diffusion, qui constituent la principale source de revenus de la ligue.



En 2025, la NBA sortira d’un contrat de 24 milliards de dollars sur neuf ans signé en 2014. Selon les experts, le prochain contrat pourrait rapporter le triple, soit environ 75 milliards de dollars sur la même durée. Une telle augmentation changerait certainement beaucoup de choses dans la ligue après la formalisation d’un nouvel accord.

Las Vegas, le choix évident pour une expansion

Las Vegas et Seattle — cas particulier qui a déjà accueilli une équipe entre 1967 et 2008 — sont les villes les plus mentionnées pour une expansion. Las Vegas a déjà une équipe WNBA, double championne du championnat féminin, accueille la Summer League chaque été, et a déjà organisé divers événements de la NBA, dont le In-Season Tournament cette année. LeBron James a même mentionné à plusieurs reprises qu’il aimerait être propriétaire d’une équipe, et tout indique qu’il pourrait trouver cela à Vegas. Tous les signaux sont au vert.