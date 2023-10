Klay Thompson rejoint Stephen Curry et entre dans l’histoire de la NBA

Florian Barré

Dimanche soir, les Golden State Warriors se sont déplacés dans le Texas pour y affronter les Houston Rockets. Un match qui s’est soldé par une victoire des joueurs de Steve Kerr, 106-95, leur permettant de passer à un bilan de 2-1 lors de leurs trois premiers matchs de la saison. Mais en réalité, l’attraction du soir était ailleurs. Durant la rencontre, Klay Thompson est entré dans l’histoire de la NBA.

Ce n'était vraiment qu'une question de temps, mais le tireur d'élite des Golden State Warriors, Klay Thompson, l'a finalement fait. Avec son Splash Brother Stephen Curry, il fait désormais partie du Top 10 des meilleurs marqueurs de tous les temps à 3 points. Si le Chef domine largement ce classement avec 3402 paniers à 3-points inscrits, Thompson (2218), lui, n’avait besoin que de quatre paniers de plus pour dépasser Jamal Crawford (2221).

LeBron James menacé

Lors de la confrontation avec les Rockets, Thompson a réalisé cinq paniers à 3-points sur ses 10 tentatives et a terminé la soirée avec 19 points, quatre rebonds et un contre en 29 minutes de jeu. Le prochain joueur dans le viseur de celui que l’on surnomme « Game 6 Klay » n’est nul autre que LeBron James avec 2263 paniers à 3-points au compteur. Klay Thompson aurait dû figurer dans le Top 10 de la liste de tous les temps à 3 points beaucoup plus tôt mais il n'a pas pu le faire en raison des blessures consécutives au genou et au talon d’Achille qui lui ont coûté les campagnes 2019-20 et 2020-21.

Thompson bientôt top 3 ?

Avant ses blessures dévastatrices, Thompson réalisait en moyenne 225 3-points par saison. En 2022-23, il en a même inscrit 301. Il pourrait donc désormais figurer dans le Top 5 ou le Top 3 de la liste avec environ 2 700 tirs à 3 points s'il n'avait pas été blessé. Tout cela appartient désormais au passé, c'est sûr. Et avec Thompson de nouveau en bonne santé, il a maintenant une chance de grimper encore plus loin dans la liste. S'il reproduit son succès de la saison dernière, il pourrait terminer l'année cinquième, juste derrière les 2 560 3-points de Reggie Miller. Et puis d'ici la saison prochaine, il lui sera possible de rejoindre Stephen Curry dans le Top 3 – bien que cela dépende de James Harden, actuellement 3e.