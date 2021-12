Basket

Basket - NBA : Un coéquipier de LeBron James donne rendez-vous aux Play-Offs !

Publié le 24 décembre 2021 à 22h35 par Th.B.

Coéquipier de LeBron James, Dwight Howard a affirmé que les Los Angeles Lakers, bien qu’ils traversent une passe difficile, seront fin prêts pour les Play-Offs à l’issue de la saison régulière.

En grande difficulté ces derniers temps, affichant un bilan de 16 victoires pour 17 défaites, les Los Angeles Lakers sont tout juste sixièmes de la conférence Ouest. Pire, les hommes de Frank Vogel se sont inclinés à quatre reprises lors de leurs quatre dernières sorties en saison régulière. Un bilan bien pauvre pour LeBron James qui a regretté, après le revers subi face aux San Antonio dans la nuit de jeudi à vendredi (138-110), le manque d’alchimie au sein du roster des Angelinos . Et pour Dwight Howard, le rendez-vous est pris pour les Play-Offs.

« On sera prêts quand les playoffs commenceront »