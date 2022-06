Basket

Basket - NBA : Cette star des Celtics rend un bel hommage à Kobe Bryant !

Publié le 2 juin 2022 à 8h35 par La rédaction

Élu MVP des finales de conférence Est, Jayson Tatum est à l’apogée de sa jeune carrière. Pour le Game 7 disputé sur le parquet de Miami, l’ailier des Celtics s’est affiché avec un bandeau à l’effigie de Kobe Bryant, son idole. Plus de deux ans après la disparition du Black Mamba, Jayson Tatum est toujours autant influencé par la légende des Lakers.

A 24 ans, Jayson Tatum n’a jamais été aussi fort qu’en ce moment. Pour la première fois de sa carrière, l’ailier des Boston Celtics va disputer les Finales NBA. Bien aidé par Jaylen Brown, Marcus Smart ou encore Al Horford, Jayson Tatum reste le key player de la franchise du Massachusetts et il sera l’homme à suivre face aux Golden State Warriors. Fraîchement élu MVP des finales de conférence Est, Tatum a été étincelant face au Heat. Et lors du Game 7 , un détail n’a pas échappé aux observateurs : le bandeau floqué du numéro 24 porté par Jayson Tatum, en référence à Kobe Bryant, son idole. « Il est emblématique, il a accompli tellement de choses. La façon dont il faisait les choses, son comportement, la façon dont il s’y prenait… Il était différent. C’est le meilleur moyen de le dire : il était juste différent, il ne ressemblait à personne d’autre et il faisait les choses à sa manière. Quand il est décédé, vous avez pu voir que beaucoup de personnes de mon âge et même des personnes plus âgées ont dit qu’il était la raison pour laquelle elles travaillent si dur et ont commencé à jouer au basket », confiait Jayson Tatum début 2022.

Boston we going to the finals☘️😁!! A kid from St. Louis… playing for the Celtics with chance to win a championship… dreamed of moments like this 🙏🏽 — Jayson Tatum (@jaytatum0) May 30, 2022

« Je voulais juste avoir quelque chose de lui, dans un Game 7, dans le match le plus important de ma carrière »