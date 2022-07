Wimbledon

Wimbledon : Nadal prêt à tout abandonner

Publié le 1 juillet 2022 à 14h35 par Thibault Morlain

Aujourd’hui toujours engagé du côté de Wimbledon, Rafael Nadal remportait il y a quelques semaines de cela Roland-Garros, le 14ème pour l’Espagnol et son 22ème titre du Grand Chelem. Un sacre qui avait toutefois soulevé certaines questions concernant l’avenir de Nadal, alors qu’il était même question d’une possible retraite suite à cette victoire à Roland-Garros. Revenant sur le sujet, le Majorquin a fait de grosses confidences.

Et si Rafael Nadal allait chercher le Grand Chelem calendaire en 2022 ? En début d’année, l’Espagnol a remporté l’Open d’Australie et il y a quelques semaines, il a été sacré chez lui à Roland-Garros. Au terme d’un très beau parcours sur la terre battue parisienne avec notamment une victoire contre Novak Djokovic en quart de finale, Nadal a remporté son 14ème Grand Chelem parisien et son 22ème tournoi du Grand Chelem, améliorant par la même occasion son record. Toutefois, c’était loin d’être gagné de voir Nadal remporter Roland-Garros en 2022. En effet, avant de venir à Paris, le numéro 4 mondial était dans l’incertitude concernant sa condition physique. On pouvait également craindre le pire alors que les douleurs de Rafael Nadal à son pied pouvaient se réveiller à n’importe quel moment. Finalement, le joueur de 36 ans a été épargné par les pépins physiques pendant cette quinzaine, mais immédiatement après son sacre, il est parti se soigner avec un nouveau protocole médical. Le voilà désormais à Wimbledon où il affrontera ce samedi Lorenzo Sonego au troisième tour. Du côté de Londres, Rafael Nadal est ainsi à la recherche d’un nouveau titre du Grand Chelem.

« Il y a quelques semaines, j’étais proche de la retraite »

Cela n’était pourtant pas si évident que cela juste après son sacre à Roland-Garros. En effet, compte tenu de l’état physique de Rafael Nadal, on pouvait craindre le pire concernant la suite de la carrière de l’Espagnol. Certains évoquaient même alors une possible fin de carrière. Finalement, Nadal est toujours là, mais comme l’a révélé le principal intéressé, cela a bel et bien été une possibilité. En marge de sa victoire face à Ricardas Berankis à Wimbledon, Rafael Nadal a en effet expliqué, rapporté par AS : « Il y a quelques semaines, j’étais proche de la retraite. Maintenant, je ne le sens plus comme ça (rires) ».

