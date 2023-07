Wimbledon : Djokovic sanctionné, il pousse un coup de gueule

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Encore au-dessus du lot ce vendredi, Novak Djokovic l’a emporté tranquillement contre Jannik Sinner et s’est qualifié pour la finale de Wimbledon où il retrouvera Carlos Alcaraz, vainqueur de Daniil Medvedev. Mais au cours de sa demi-finale, le Serbe a été sanctionné par l’arbitre. Il a réagi aux décisions prises après la rencontre.

Dimanche, à 14h, Novak Djokovic affrontera Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon. Le choc idéal pour une passation de pouvoir entre l’ancienne et la nouvelle génération ? Ce n’est clairement pas la tendance. Grand favori, Djokovic peut rejoindre Roger Federer et ses huit succès à Wimbledon s’il bat le jeune Espagnol. Mais avant de se qualifier, Novak Djokovic est passé par quelques péripéties. Avec l’arbitrage notamment…

«La décision de l'arbitre n'est pas la bonne»

Sanctionné pour un cri en plein échange, Novak Djokovic a réagi : « D'abord, je dois accepter la décision de l'arbitre de chaise. Ça ne se joue pas à grand-chose. Ça ne m'était jamais arrivé. Je n'ai jamais été sanctionné pour « hindrance » à cause d'un grognement prolongé. J'ai vu le replay, mon grognement s'est arrêté avant qu'il frappe la balle. Donc selon moi, la décision de l'arbitre n'est pas la bonne. Mais il faut l’accepter ».

«J'ai gardé mon calme»