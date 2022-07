Tennis

US Open : Kyrgios lâche une grosse annonce

Publié le 27 juillet 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

Dans environ un mois, les meilleurs joueurs et joueuses du circuit auront rendez-vous à New York pour le traditionnel US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Finalement à Wimbledon, Nick Kyrgios devrait être de la partie. Néanmoins, l’Australien ne devrait pas être tête de série pour l’US Open. Pour autant, pour Kyrgios, cela n’est clairement pas un problème et il l’a bien fait savoir à la concurrence.

Avant Wimbledon, la meilleure performance de Nick Kyrgios en Grand Chelem était un quart de finale. Jamais, l’Australien n’avait été plus loin. Mais c’était donc avant le tournoi londonien où il a réussi à se hisser jusqu’en finale face à Novak Djokovic, profitant tout de même de l’abandon de Rafael Nadal, blessé aux abdominaux, en demi-finale. Opposé donc au Serbe en finale de Wimbledon, Kyrgios n’a toutefois pas pu empêcher Djokovic de s’offrir un 21ème tournoi du Grand Chelem. Mais pour Nick Kyrgios, cela lui a permis d’apprendre et forcément, cela est de bon augure en vue de l’US Open qui commencera à la fin du mois d’août. Néanmoins, le chemin de Kyrgios ne sera pas simple du côté de New York.

Tennis : Benoit Paire dénonce la «fake news» de Kyrgios https://t.co/NHvcbK1RBx pic.twitter.com/QL2UTYxGIQ — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

« J’ai l’impression d’être toujours dans le top 10 »

En effet, Nick Kyrgios va prochainement se retrouver au-delà de la 60ème place au classement ATP. Alors qu’il aurait pu être dans le Top 20 si des points avaient été distribués à Wimbledon, avec son classement, l’Australien ne sera alors pas tête de série à l’US Open. De quoi donc lui compliquer la route pour son tournoi. Mais face à cela, Nick Kyrgios ne s’affole pas. Bien au contraire. En effet, le joueur de 27 ans a l’habitude de ces situation. Et comme il l’a expliqué, rapporté par WeLoveTennis , ce sont plutôt ses adversaires qui devront avoir peur. « Ça a été comme ça pendant toute ma carrière. Les joueurs savent que, que je sois tête de série ou non, la balle n’est pas dans leur camp. Si je suis en confiance et que je joue bien, ils ne peuvent pas faire grand‐chose. Je suis 60e au monde mais j’ai l’impression d’être toujours dans le top 10 », a lâché Kyrgios.

« Il faut juste être un animal mental pour gagner un Grand Chelem »

Nick Kyrgios va donc arriver à l’US Open avec des ambitions, fort de sa finale à Wimbledon. D’ailleurs, cette performance a permis à l’Australien de se rendre compte de ce qu’il fallait pour remporter un tournoi du Grand Chelem. « Il faut juste être un animal mental pour gagner un Grand Chelem. Novak, Federer et Nadal, je pense que je leur donne un peu plus de respect maintenant. Vous pouvez perdre un Grand Chelem en un jour, mais vous ne pouvez pas en gagner un en un jour. C’est tellement long. Vous jouez un match et vous avez un jour de repos, puis vous jouez à nouveau et vous avez un jour de repos, il faut avoir la capacité mentale de continuer à faire les mêmes choses encore et encore pendant deux semaines au plus haut niveau », avait expliqué Kyrgios.

Rendez-vous à l’US Open pour Kyrgios