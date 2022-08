Tennis

US Open : Humilié d’entrée, Tsitsipas revient sur son calvaire

Publié le 30 août 2022 à 09h35 par Jules Kutos-Bertin

Opposé à Daniel Elahi Galán pour le premier tour de l’US Open, Stefanos Tsitsipas a été battu d’entrée (0-6, 1-6, 6-3, 5-7). Un échec immense pour le Grec qui avait l’opportunité de prendre la première place au classement ATP. Pour autant, la tête de série numéro 4 ne se cherche pas d’excuse.

Dans un US Open sans Novak Djokovic, absent en raison de son refus de se vacciner, Stefanos Tsitsipas faisait naturellement partie des grands favoris. Même s’il sort d’un Wimbledon assez frustrant où il a été balayé en 8ème de finale par Nick Kyrgios, le Grec comptait bien repartir de l’avant sur cet US Open. Finaliste de Roland-Garros en 2021, Stefanos Tsitsipas est toujours en quête de son premier succès en Grand Chelem. Avec l’absence de Novak Djokovic, le grand favori, Tsitsipas avait tout pour tirer son épingle du jeu sur cette édition.

Stefanos Tsitsipas sorti dès le 1er tour

Une ambition que n’a jamais pu honorer Stefanos Tsitsipas. Opposée à Daniel Elahi Galán au premier tour, la tête de série numéro 4 a vécu une première heure cauchemardesque. Mené 6-0, 6-1 après deux manches, Tsitsipas a légèrement relevé la tête en remportant le troisième set avant de sauver huit balles de matchs. Un sursaut d’orgueil qui n’aura servi à rien. Dans la foulée, Daniel Elahi Galán est reparti comme il avait démarré pour s’offrir la quatrième manche et une victoire de prestige face à Stefanos Tsitsipas qui, pour rappel, avait la possibilité de devenir numéro un mondial sur l’US Open.

Qui s'en souvient ? Stefanos Tsitsipas, énervé contre l'arbitre Damien Dumusois à l'US Open 2019 : « Je dois me changer ! […] Tu as quelque chose contre moi. Tu es Français probablement. Vous êtes tous bizarres. Donne-moi un warning, je m’en fous. » 😂pic.twitter.com/SiV76J9n0g — Tennis Legend (@TennisLegende) August 28, 2022

Pas d’excuse pour le Grec

Un échec de taille pour Stefanos Tsitsipas qui ne s’est pas cherché d’excuses après la rencontre. « J'étais lent, en retard. Lui a eu la bonne attitude tout au long du match. Il a fait un sacré bon travail et a complètement dominé le jeu », assume le Grec dans des propos relayés par L’Equipe . Pour Rafael Nadal, Daniil Medvedev et les autres, l’élimination de Tsitsipas au premier tour leur offre une petite bouffée d’air mais surtout un concurrent de moins pour le titre. Pour Daniel Elahi Galán, il s’agit du match d’une vie.

« C'est la plus grande victoire de ma carrière »