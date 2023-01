Tout juste retraité, Tsonga a choisi sa reconversion

La rédaction

Légende du tennis français fraîchement retraitée, Jo-Wilfried Tsonga est déjà nostalgique des courts et de la compétition. Le demi-finaliste de Roland Garros en 2013 est déjà en train de réfléchir à sa reconversion. Si le Manceau ne s’est pas encore tout à fait décidé, il reste ambitieux quant à la suite de sa vie professionnelle.

Le 24 mai 2022 est une date que n’oubliera pas Jo-Wilfried Tsonga. Son dernier match de sa carrière, à Roland Garros s’était terminé à l’image de la carrière du Français, par un abandon pour cause de blessure. Moins d’un an après, s’il n’a pas encore fait le deuil, une reconversion dans le tennis le tente.

Cette blessure qui fait trembler le foot français https://t.co/k7BKnkoq2h pic.twitter.com/JfzxtZPFcm — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

« Ça me trotte dans la tête »

Invité sur France Info à participer au Club Info , Jo-Wilfried Tsonga s’est montré intéressé à l’idée d’entraîner un joueur dans le futur : « Oui, évidemment, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Ça fait seulement huit mois que j'ai arrêté, je prends encore le temps. On m'avait proposé d'aller en Australie pour la Nation Cup, mais finalement pour moi, c'est encore un peu tôt » , a confié le Manceau, avant d'en rajouter une couche dans la foulée.

Tennis : La fin de carrière de Nadal révélée https://t.co/MVmn2bgcaV pic.twitter.com/eA63JKcJGW — le10sport (@le10sport) January 14, 2023

Jo-Wilfried Tsonga futur entraineur ?