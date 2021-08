Tennis

Tennis : Ce gros aveu de Zverev avant l'US Open !

Publié le 28 août 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 28 août 2021 à 18h38

En très grande forme, Alexander Zverev affiche de belles ambitions pour l’US Open, où il était finaliste l’an dernier.

Vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati, Alexander Zverev aborde l’US Open dans de très bonnes conditions. Et il garde de très bons souvenirs de Flushing Meadows même s’il s’était incliné face à Dominic Thiem en 5 manches en finale l’année dernière. L’Allemand, qui sera le principal adversaire de Novak Djokovic, compte bien enfin remporter son premier tournoi du Grand Chelem.

« J'ai l'impression que je peux aller sur le court et constater à quel point je suis meilleur que l'an dernier »