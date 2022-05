Tennis

Tennis : Zidane et le PSG s'invitent à Roland-Garros

Publié le 27 mai 2022 à 20h35 par Axel Cornic

La journée de ce vendredi a été l’occasion de voir plusieurs grands noms se succéder à Roland-Garros et notamment Zinedine Zidane, qui est annoncé tout proche du PSG.

C’est un grand week-end de sport qui se profile avec les finales européennes de rugby, celle de la Ligue des Champions et Roland-Garros. L’occasion pour certain de faire un détour par Paris, comme c’est le cas d’Arsène Wenger, Laurent Blanc et Zinedine Zidane, dont la présence n’est pas passée inaperçue. L’ancien coach du Real Madrid a en effet assisté au match de Rafael Nadal ce vendredi et sera sans aucun doute au Stade de France pour admirer son ancienne équipe affronter Liverpool, mais d’autres choses pourraient arriver. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que Zidane est la priorité du PSG, qui pourrait sauter sur l’occasion pour boucler son arrivée et donc assurer la succession de Mauricio Pochettino.





Mercato - PSG : Le feuilleton Zidane se décide maintenant à Paris ! https://t.co/Zil075lm6a pic.twitter.com/9ILFk0DQwQ — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) May 27, 2022

« Zizou, signe au PSG ! »