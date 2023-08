Tennis : Vers un gros résultat pour les Français ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeudi, l'US Open a dévoilé le tirage au sort des tableaux de simple. Si le parcours potentiel des favoris est scruté à chaque tournoi du Grand Chelem, on peut également jeter un œil sur celui des représentants tricolores. Côté masculin, ils seront 13 au départ en espérant connaître de meilleurs résultats que lors des précédents rendez-vous. Pour la première fois depuis un an et demi, deux d'entre eux sont mêmes têtes de série.

La tournée américaine a donné lieu à de belles surprises dans le clan français. En effet, outre la renaissance de Gaël Monfils, deux joueurs ont réussi à accrocher un statut de tête de série pour l'US Open : Adrian Mannarino, 23ème, à une petite place du meilleur classement de sa carrière à 35 ans, et Ugo Humbert, 30ème, qui a retrouvé le chemin de la victoire ces derniers mois. Cette année, aucun Français n'a réussi à rejoindre les huitièmes de finale en Grand Chelem, c'est l'occasion !

Mannarino et Humbert pas gâtés

Malgré leur statut de tête de série, Adrian Mannarino et Ugo Humbert n'ont pas été très gâtés par le tirage au sort du tableau. En effet, le numéro 1 français a hérité du Japonais Watanuki au premier tour et pourrait défier Richard Gasquet au deuxième avant de retrouver Frances Tiafoe, 10ème mondial. Ugo Humbert, lui, a tiré Matteo Berrettini, finaliste à Wimbledon en 2021. S'il s'en sort, il jouera le vainqueur du match entre Schwartzman et Rinderknech pour un autre potentiel duel franco-français. A noter que Gaël Monfils est présent dans cette section, lui qui devra sûrement défier Andrey Rublev en cas de victoire au premier tour avant de retrouver le numéro 2 français pourquoi pas. Avec 3 Français en forme dans cette partie, la chance d'en retrouver un en huitièmes de finale est grandissante.

La jeunesse dans le dur

Les deux meilleurs joueurs de moins de 20 ans, Arthur Fils et Luca Van Assche, ont tous les deux tiré une tête de série au premier tour. Pour le vainqueur de Lyon, ce sera le Néerlandais Griekspoor, une des révélations de la saison. Il tentera d'aller décrocher sa première victoire en Grand Chelem. Le vainqueur de Roland-Garros chez les juniors défiera le Chilien Jarry, gros serveur, avant un potentiel duel contre Alex de Minaur au troisième tour. Parmi ceux qui ont récolté le gros lot : Moutet affrontera Murray, Halys et Bonzi se défieront et Alexander Müller a tiré un certain... Novak Djokovic.

Garcia pour sauver le bilan ?

Toujours dans le top 10 mondial, Caroline Garcia doit défendre une demi-finale à l'US Open. La Lyonnaise est évidemment protégée et débutera en douceur. Si elle joue à son niveau, les problèmes pourraient commencer à partir des huitièmes de finale où elle pourrait croiser la route de la vainqueure de Wimbledon Marketa Vondrousova.