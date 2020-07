Tennis

Tennis : US Open, Covid-19… Andy Murray affiche quelques regrets !

Publié le 26 juillet 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 26 juillet 2020 à 21h36

En raison de la pandémie de Covid-19, beaucoup de tournois ont été reportés ou annulés. Programmé du 31 août au 13 septembre prochain, l’US Open pourrait bien compter beaucoup d’absents de renom, et Andy Murray affiche quelques regrets concernant la préparation du tournoi…

L’US Open continue de faire parler de lui. Après les nombreux débats concernant un potentiel report de la compétition, qui se déroulera finalement du 31 août au 13 septembre prochain, le tournoi fait parler de lui en raison des nombreux joueurs qui pourraient déclarer forfait pour se concentrer sur d’autres Grand Chelems, notamment Roland-Garros. Pourtant, Andy Murray semble déterminé à disputer le tournoi, et affiche quelques regrets concernant la préparation de l’US Open…

« Ce n’est pas l’idéal pour chasser les doutes avant un Grand Chelem »