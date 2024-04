Tennis : Une figure emblématique du circuit féminin prend sa retraite !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, le tennis féminin a appris une terrible nouvelle. Ancienne numéro 1 mondiale, Garbine Muguruza a annoncé lors d'une conférence de presse qu'elle prenait sa retraite à l'âge de 30 ans. L'Espagnole, qui n'a plus disputé le moindre match depuis le tournoi de Lyon début 2023, part avec deux titres en Grand Chelem et un trophée au Masters notamment. Elle était l'une des joueuses les plus célèbres du circuit ces dix dernières années mais malheureusement, elle a beaucoup souffert mentalement de ses mauvais résultats.

Son premier gros coup sur le circuit qui l'a rendue célèbre date de Roland-Garros 2014. A 20 ans seulement, l'Espagnole donne une fessée à Serena Williams au deuxième tour (6/2 6/2) avant d'atteindre les quarts de finale. Avec cette performance, elle a fait comprendre qu'elle pouvait prétendre remporter de grands titres dans sa carrière. Dix ans plus tard, elle part avec l'un des palmarès les plus fournis parmi les joueuses en activité.

Une fin malheureusement attendue

Titrée au Masters en 2021, Garbine Muguruza a malheureusement disparu après ce tournoi. L'Espagnole a eu beaucoup de mal à retrouver son niveau et a fini par plonger après une série de défaites. Depuis qu'elle a perdu face à Noskova au premier tour du tournoi de Lyon en janvier 2023, elle n'a plus mis les pieds sur un court et à l'époque, elle avait déclaré vouloir faire une pause, lassée des efforts vains des derniers mois. Samedi, la sentence est tombée. « Le moment est venu de dire au revoir. Cela a été une longue et belle carrière, mais je sens que le moment est venu de prendre ma retraite. Maintenant, je suis prête à commencer un nouveau chapitre de ma vie, qui sera sûrement lié d'une manière ou d'une autre au tennis et au sport » a-t-elle déclaré en conférence de presse. C'est donc sans surprise que l'Espagnole range les raquettes.

Ancienne patronne

Garbine Muguruza a réussi une carrière formidable ponctuée de dix titres dont Roland-Garros en 2016 et Wimbledon en 2017. Elle est d'ailleurs la seule joueuse à avoir battu les deux soeurs Williams en finale de Grand Chelem, ce qui lui a permis d'atteindre la première place mondiale. Après un trou d'air, elle avait commencé fort la décennie 2020 en atteignant la finale de l'Open d'Australie avant de remporter le dernier titre de sa carrière au Masters 2021 de Guadalajara.

Un mental à rude épreuve

Pourtant terriblement solide à son meilleur, Garbine Muguruza a fini par céder sur le plan mental à la fin de sa carrière, elle qui est encore jeune. Sa carrière remplie de succès a subi un vrai coup d'arrêt sur la fin puisque sur le court, elle n'était que l'ombre d'elle-même. Elle a fini par dévoiler son ras-le-bol, décidant de faire une pause sans même toucher à une raquette de tennis. L'issue était inévitable.