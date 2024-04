Tennis : Un ancien bourreau de Djokovic va faire son grand retour !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Enfant terrible du tennis australien, Nick Kyrgios a 28 ans et il joue très peu sur le circuit. Pas vraiment investi à 100% dans le travail pour développer son tennis depuis ses débuts, sa carrière a pris une triste dimension l'année dernière. Blessé à plusieurs reprises, l'Australien n'a pu disputer qu'un seul match officiel. Mais bonne nouvelle : il a promis de faire son retour à la compétition prochainement. Il retrouvera le chemin des courts d'entraînement la semaine prochaine.

Grand ennemi de beaucoup de joueurs du circuit, à commencer par Rafael Nadal et Novak Djokovic, Nick Kyrgios a réussi à s'entendre avec le Serbe, lui réservant un profond respect pour sa carrière et pour l'homme qu'il est. Très loin maintenant au classement, l'Australien avait fait de terribles révélations il y a quelques mois et on aurait pu penser qu'une retraite se profilait. Malgré tout, il va poursuivre son aventure au niveau professionnel.

Premier entraînement la semaine prochaine

Contraint de déclarer forfait avant son quart de finale à Tokyo en octobre 2022, Nick Kyrgios n'a pas pu soigner genou à temps et a dû se faire opérer ensuite. Finalement sa convalescence a duré beaucoup plus longtemps que prévu, à tel point qu'il ne sera de retour à l'entraînement que la semaine prochaine. « La blessure est très sérieuse, mais je peux maintenant dire avec certitude que je serai de retour sur le terrain. La semaine prochaine, je jouerai pour la première fois depuis longtemps, et à partir de là, il s'agira de reprendre le rythme petit à petit. J'ai l'impression d'avoir encore un feu intérieur qui me pousse à faire tout cela pour revenir. Je sais que je ne suis pas obligé de le faire, que je n'ai rien à prouver à personne, mais je veux revenir pour participer à des compétitions et profiter des expériences que je peux vivre. Ce serait une erreur de comparer mes performances à mon retour avec ce que je suis devenu » confie-t-il.

Une saison blanche

Il y a quelques mois, Nick Kyrgios évoquait sans vraiment le dire sa fin de carrière. On imaginait alors le pire mais il a eu la flamme pour continuer. En 2023, l'Australien n'a pas pu défendre ses chances puisqu'il n'a disputé qu'un petit match officiel en juin à Stuttgart, ne pouvant pas aller plus loin. « L'année dernière a été la plus difficile de ma vie de joueur de tennis professionnel. Je n'ai pas à me plaindre du reste, j'ai été avec mes proches et j'en ai profité, mais en ce qui concerne ma carrière, beaucoup de choses me sont passées par la tête et j'ai dû y réfléchir profondément » poursuit-il.

Un retour heureux ?

Nick Kyrgios a toujours clamé qu'il ne jouerait pas au tennis toute sa vie et à l'approche des 30 ans, sa carrière est vraiment en danger. Beaucoup s'accordent pour dire qu'il avait le talent pour jouer les grands titres et camper dans le top 10 pendant des années. Malheureusement il n'a jamais pu faire mieux que la 13ème place mondiale à cause de son irrégularité. Son retour à la compétition devrait se faire sur gazon...