Tennis : Tsitsipas revient sur son duel face à Nadal à l’Open d’Australie

Publié le 20 janvier 2020 à 16h35 par A.D.

La saison dernière Stefenos Tsitsipas a été sorti par Rafael Nadal en demi-finale de l’Open d’Australie. Le prodige grec est revenu sur sa défaite contre le numéro un mondial.

Rafael Nadal a mérité sa victoire. C’est en tous les cas ce qu’a estimé Stefanos Tsitsipas. Lors de la dernière édition de l’Open d’Australie, le prodige grec est parvenu à se hisser jusqu’en demi-finales. Opposé à Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas s’était incliné en trois sets (6-2, 6-4, 6-0). Vainqueur de son premier match à Melbourne ce lundi, le joueur de 21 ans est revenu sur sa défaite face à Rafael Nadal.

«L’an passé, Rafael Nadal méritait plus que moi de passer»