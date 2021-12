Tennis

Tennis : Tsitsipas dévoile ses objectifs XXL pour 2022 !

Publié le 14 décembre 2021 à 16h35 par A.D.

Alors qu'il a vécu une fin de saison compliquée à cause de pépins physiques, Stefanos Tsitsipas compte frapper très fort lors de la saison 2022. Comme il l'a confié lui-même, le Grec se voit être trois fois meilleur qu'en 2021.

Auteur d'une belle saison 2021, Stefanos Tsitsipas a été stoppé dans son élan ces dernières semaines. Peu épargné par les pépins physiques, le Grec n'a pas pu enchainer lors de la fin cet exercice. Toutefois, Stefanos Tsitsipas ne compte en aucun cas se laisser abattre. Lors d'un entretien accordé à Tennis.com , le numéro 4 mondial a expliqué qu'il voulait faire très mal à la reprise. D'ailleurs, il se voit déjà faire une saison 2022 trois fois meilleur que la 2021.

«Je pense que je récolterai le triple de mes succès de 2021 la saison prochaine»