Tennis : Situation alarmante, climat de terreur... Que se passe-t-il à la FFT ?

Depuis quelques mois, la Fédération française de tennis (FFT) connaît des heures sombres en interne. Début février, RMC Sport annonçait qu'une lettre ouverte a été adressée au président Gilles Moretton afin de dénoncer les conditions de travail déplorables et le climat pesant qui y règne. Cela concernerait une centaine de salariés et la promesse de régler tous les problèmes a été faite.

Il n'est pas rare de voir des problèmes au sein d'une fédération de sport en France. Mais la FFT est plutôt discrète et quelques langues ont décidé de se délier en ce début d'année 2024. En cause : une situation plus qu'alarmante pour les salariés qui y travaillent, sachant qu'une bonne partie de ceux-là ont quitté leur poste dans les années précédentes. Quelques mois après les révélations de pressions autour de l'élection de Gilles Moretton, voilà une affaire qui vient ternir l'image de la FFT.

Lettre ouverte à Gilles Moretton

En février dernier, on apprenait qu'une lettre ouverte du CSE a été envoyée au président de la Fédération française de tennis. Celle-ci visait à faire changer les choses afin de retrouver des conditions de travail normales. « Nous demandons à l'ensemble de nos dirigeants de mettre en place les mesures nécessaires et adaptées pour faire cesser ces situations, ainsi que le climat de terreur autour de ceux qui osent s’y opposer. A fortiori dans un contexte social déjà tendu, avec un taux de turnover annuel de plus de 14% en 2023, et plus d’1/3 des salariés étant partis récemment » peut-on lire.

La directrice générale mise à pied

Après avoir promis de mettre la lumière sur les problèmes évoqués, la FFT a annoncé la mise à pied de Caroline Flaissier quelques jours après la révélation de cette lettre ouverte, elle qui occupait ce poste depuis 2022 en remplacement d'Amélie Oudéa-Castera, partie pour le ministère des Sports. Elle devrait quitter son poste prochainement, un « cycle normal de la vie d'une entreprise » d'après un porte-parole de la FFT, sans préciser les raisons.

Les plaintes s'enchaînent