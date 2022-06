Tennis

Tennis : Roland-Garros, avenir… Rafael Nadal laisse planer le mystère !

Publié le 5 juin 2022 à 13h35 par Thibault Morlain

Alors que Rafael Nadal s’apprête à disputer la finale de Roland-Garros avec l’objectif d’être sacré pour la 14ème fois sur la terre battue parisienne, cela pourrait être le dernier match de l’Espagnol à Porte d’Auteuil. En effet, compte tenu de ses douleurs au pied, Nadal ne sait clairement pas de qui son avenir sera fait. Le maitre des lieux à Roland-Garros n’écarte pas la possibilité de ne pas revenir…

Ce dimanche, Rafael Nadal a l’occasion de rentrer un peu plus dans l’histoire du tennis et d’être le meilleur joueur de son sport. En effet, l’Espagnol va disputer face à Casper Ruud la finale de Roland-Garros. C’est la 14ème fois que Nadal arrive à ce stade de la compétition à Porte d’Auteuil et les 13 fois précédentes, cela s’était soldé à chaque fois par un succès. A 36 ans, le natif de Manacor a donc la possibilité de décrocher un 14ème Roland-Garros, ce qui serait alors son 22ème tournoi du Grand Chelem, lui qui détient actuellement le record avec 21. Rafael Nadal devra donc se débarrasser de Casper Ruud, 8ème joueur mondial, pour cela, mais il faudra aussi que son physique le laisse tranquille pour cette finale. Victime du syndrome de Müller-Weiss, l’Espagnol peut voir ses terribles douleurs au pied se réveiller à n’importe quel moment. Depuis le départ de Roland-Garros, Nadal n’a pas forcément été embêté, prions donc pour que cela continue comme ça. Toutefois, à plus long terme, cela pourrait devenir handicapant pour l’actuel 5ème joueur au classement ATP, à tel point que la suite de sa carrière est incertaine. Durant la quinzaine, Rafael Nadal a notamment évoqué la possibilité que ce Roland-Garros soit son dernier et qu’il ne puisse ainsi plus revenir à Porte d’Auteuil compte tenu de ses problèmes physiques.

Tennis : Ruud, douleurs… Le clan Nadal dit tout avant la finale de Roland-Garros ! https://t.co/s5a8uC8Gfx pic.twitter.com/NfChpNfxf8 — le10sport (@le10sport) June 5, 2022

« Pour l'instant je n'en sais rien »