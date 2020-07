Tennis

Tennis : Roger Federer annonce la couleur pour les JO de Tokyo

Publié le 27 juillet 2020 à 10h35 par A.D.

Le coronavirus a fait de sérieux dégâts ces derniers mois et les Jeux de Tokyo ont été reportés à l'été 2021. Alors que l'or olympique, en simple, manque encore à son palmarès, Roger Federer espère que les JO auront bien lieu.

Roger Federer décrochera-t-il l'or olympique à Tokyo ? Alors qu'il a déjà remporté 20 titres du Grand Chelem, un record, le maitre à jouer suisse n'a plus qu'à triompher aux JO pour remplir son palmarès. Lors d'un entretien accordé à SRF , Roger Federer, qui ne retrouvera les courts qu'au début de la saison 2021, a évoqué son objectif de remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo.

«J’espère que les jeux pourront avoir lieu en 2021»