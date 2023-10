Tennis : Qui est Térence Atmane, la révélation française à Shanghai ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Venu agrandir légèrement le contingent tricolore présent pour le premier tour du Masters 1000 de Shanghai à la suite de son bon tournoi de qualifications, Térence Atmane (21 ans) étonne. Le Français, 148ème mondial, vient de remporter le premier match de sa carrière sur le circuit ATP en dominant l'Australien Jordan Thompson, 62ème mondial, le fruit d'une immense réussite ces derniers temps sur le circuit Challenger.

Etonnant gaucher de la génération 2002, Térence Atmane n'était pas forcément attendu tout de suite au tournant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il se plaît vraiment en Chine depuis quelques semaines. On pouvait donc comprendre son émotion au moment de terminer son combat de jeudi, lui qui aura rendez-vous avec le Chilien Nicolas Jarry au deuxième tour, l'excellent 22ème mondial.

De la dépression aux projecteurs

Même si ce résultat ne sort pas de nulle part, Térence Atmane devait être loin de s'imaginer un tel succès il y a encore deux ans. « Il y a eu une période où je ne prenais plus de plaisir en jouant au tennis. Je n'étais pas heureux du tout, je m'auto-flagellais et j'ai fini par tomber en dépression. Je me cachais en jouant aux jeux vidéo, en repoussant ma famille et mes amis. J'étais très angoissé la nuit et parfois je souffrais même de paralysie du sommeil » confiait-il par exemple à Noah Rubin, ancien joueur américain qui a lancé son blog très axé sur la santé mentale.

Une progression récente fulgurante

Né à Boulogne-Billancourt, Térence Atmane a démarré le tennis à l'âge de sept ans en jouant à des jeux vidéo sur ce sport. Celui qui possède « l'une des plus grandes collections de cartes Pokémon de France » s'éclate dans l'élite et profite de sa taille (1,93m) pour frapper très fort la balle avec sa patte gauche. Titré en Challenger deux semaines consécutives en Chine en septembre, il a même collé un 6/0 au premier tour à Zhuhai au Japonais Nishioka avant de craquer. A Shanghai, l'occasion est trop belle : le voilà dans le grand tableau avec la première victoire de sa carrière sur le circuit ATP. En octobre 2021, il n'était même pas dans le top 1000. Début 2023, il pointait tout juste dans le top 300...

Encore un jeune espoir

Si la France a du mal à avoir des joueurs capables d'intégrer le top 20 voire le top 10, ils sont maintenant beaucoup de jeunes joueurs à faire leurs preuves sur le circuit Challenger ces derniers temps. Issu de la génération 2002, la même que celle d'Arthur Cazaux et Harold Mayot notamment, dont on a beaucoup parlé, Térence Atmane brise donc un premier plafond de verre et il pointe virtuellement à la 129ème place mondiale. Espérons qu'il continue sur sa lancée...