Tennis : Qu'est-ce que la Laver Cup ? Retour sur le format

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce vendredi, c'est le grand début de la Laver Cup 2023. Cette compétition, créée en 2017 sous l'impulsion de Roger Federer, n'est pas considérée comme une exhibition puisque les duels entre les joueurs comptent dans les face à face officiels. Néanmoins, celle-ci reste particulièrement décriée puisqu'après une édition 2022 marquée par la présence du Big 4 pour dire au revoir au Suisse, le casting de l'édition 2023 laisse à désirer. Pourtant, le principal intéressé défend bec et ongles son "bébé".

Souvenez-vous d'il y a un an, lorsque Roger Federer fondait en larmes quelques instants seulement après sa défaite en double aux côtés de Rafael Nadal, son ami de toujours. De belles images gravées dans la mémoire mais beaucoup avaient regretté son choix de terminer par cette compétition considérée par beaucoup comme étant une exhibition. Avant de penser à l'édition 2023, il est l'heure de repenser aux règles si particulières de ce format de compétition.

Deux équipes : Team Europe contre Team World

Traditionnellement, la Laver Cup se déroule sur trois jours pendant un week-end en alternant une année en Europe et une année autre part tout en sachant que les 3 éditions non européennes ont eu lieu en Amérique du Nord pour le moment. Normalement, les meilleurs joueurs de chaque équipe se retrouvent mais les invitations ne sont pas réservées à tout le monde. En bref, le tennis étant dominé depuis des années par l'Europe, les places sont chères dans l'équipe dont Björn Borg est le capitaine. Face à elle, la Team World, dirigée par John McEnroe, qui s'est imposée pour la première fois l'année dernière.

Un format particulier qui compte pour l'ATP

Dans l'esprit de l'ATP, la Laver Cup est bien une compétition qui compte officiellement dans les résultats. C'est peut-être une aberration, d'autant plus que le format des matches est particulier. En effet, sur les trois jours de compétition, tous les matches de simple comme de double se disputent en deux sets gagnants et s'il y a égalité au bout de deux sets, un super tie-break de 10 points est disputé. Avec 6 joueurs présents dans chaque équipe, chacun dispute un simple lors des deux premiers jours et les associations en double sont décidées ensuite.

Un système de points

Un peu à la manière de la Ryder Cup en golf, la Team Europe et la Team World s'affrontent et chaque match rapporte un point le vendredi, deux points le samedi et trois points le dimanche. Les deux premiers jours, trois simples et un double sont disputés la dernière journée commence par un double puis des simples si on ne peut toujours pas déterminer le vainqueur. Cette année, la Team Europe accueille pour la première fois un joueur français et il y en aura même deux puisque Gaël Monfils et Arthur Fils accompagneront Andrey Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkacz et Alejandro Davidovich Fokina pour défier Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Félix Auger-Aliassime, Ben Shelton et Francisco Cerundolo.