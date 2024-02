Tennis : Polémique sur les courts, la tournée sud-américaine en voie de disparition ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis des années, le mois de février du calendrier ATP est bien défini. Quand certains restent en Europe et se dirigent vers le Moyen-Orient ensuite, d'autres prennent l'avion pour aller en Amérique. Au choix : l'Amérique du Nord d'abord pour jouer sur dur ou l'Amérique du Sud pour une belle tournée sur terre battue, le "Golden Swing". Délaissée par les meilleurs joueurs du monde, cette tournée souffre un peu surtout depuis qu'une polémique sur l'état des courts éclate...

Ce sont les premiers tournois de la saison sur terre battue et dans une saison si importante avec la présence des Jeux olympiques qui se joueront à Roland-Garros, la tournée sud-américaine avait de quoi attirer certains joueurs. Pourtant en dehors de quelques pointures du circuit comme Carlos Alcaraz, ils sont peu nombreux à faire le déplacement parmi les meilleurs joueurs du monde, offrant par conséquent une belle opportunité aux joueurs moins bien classés. Malgré la défense de plusieurs pointures du circuit, il faudra plus d'arguments pour maintenir l'intérêt cette tournée.

Une belle période du calendrier

Malgré le manque d'intérêt des meilleurs joueurs du monde pour cette tournée, l'Amérique du Sud montre une magnifique ambiance sur les courts pendant un mois. La semaine dernière à Rio, le public était en fusion pour supporter la nouvelle pépite locale Joao Fonseca, jusqu'à énerver ses adversaires. Il y a quelques jours, c'est Andy Murray qui louait la qualité de cette période. « Opinion impopulaire : l’Amérique du Sud devrait avoir sa propre tournée sur le circuit de tennis avec son propre Masters 1000. La façon dont les fans soutiennent les tournois là‐bas est incroyable. L’ambiance est incroyable et le tennis fait clairement partie de leur culture sportive. Vamos ATP Tour ! » semblait-il lancer comme message.

Tennis : Medvedev de retour, une déception digérée ? https://t.co/K159x0fExG pic.twitter.com/3TPjxaFVFp — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Des courts pas en état ?

Cette semaine, une polémique a vu le jour sur les réseaux sociaux car les joueurs n'en peuvent plus : les courts du tournoi ATP 250 de Santiago ne sont pas en état. Beaucoup de vidéos circulent et mettent en lumière des gros problèmes de faux rebonds qui ne devraient pas arriver. L'Espagnol Roberto Carballes Baena, battu au premier tour par Corentin Moutet, n'a pas hésité. « Je pense que c’est une honte qu’un tournoi ATP soit joué sur ce court, c’est dangereux pour les joueurs. J’espère que ce tournoi n’aura plus jamais lieu. Ce n’est pas du tennis. Avec la peur permanente de se blesser et avec des rebonds terribles… Et parfois la balle ne rebondit même pas ! J’ai senti que je pouvais me blesser. J’avais peur » a-t-il déclaré. Et on le comprend...

Une tournée abandonnée ?

Autrefois, Rafael Nadal faisait parfois le déplacement pour jouer sur terre battue en février et cela suffisait pour maintenir un certain intérêt. En compétition avec l'indoor européen ou d'autres tournois sur dur où les membres du top 10 s'illustrent, la tournée sud-américaine souffre un peu de la comparaison et il sera difficile d'inverser la tendance. Même en 2024, année olympique où le tournoi se déroulera sur la surface, les joueurs n'ont pas voulu faire l'effort.