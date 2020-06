Tennis

Tennis : Cette énorme sortie sur la puissance de Rafael Nadal !

Publié le 13 juin 2020 à 15h35 par La rédaction

A l'occasion d'un live Instagram, Paul-Henri Mathieu est revenu sur son match contre Rafael Nadal à Roland-Garros en 2006 et a fait une comparaison étonnante.

Il y a des matches qui marquent et dont on se souvient longtemps. Pour Paul-Henri Mathieu, l’un des matches qui l’a le plus marqué est son affrontement contre Rafael Nadal à Roland-Garros en 2006. Si l’Espagnol s’est finalement imposé ce jour-là, le Français se souvient de ce duel, où il avait lutté pendant près de cinq heures avec Nadal. S’il reconnait n’avoir pas su rivaliser sur le plan tactique, Paul-Henri Mathieu livre un ressenti expliquant pourquoi il est si difficile d’affronter l'actuel numéro 2 mondial.

Mathieu compare Nadal à un camion qui va à 200 km/h