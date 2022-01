Tennis

Tennis - Open d'Australie : L'énorme aveu de Gaël Monfils sur... Cristiano Ronaldo !

Publié le 23 janvier 2022 à 21h35 par A.D.

Alors qu'il peut être face à un public hostile, Gaël Monfils a révélé qu'il aurait aimé pouvoir parler lors de ses matchs. Grand fan de ''trash talking'', le Français souhaiterait pouvoir se muer en Cristiano Ronaldo sur les courts.

Réputé pour être l'un des plus grands showman sur le circuit ATP, Gaël Monfils aimerait aller encore plus loin. Qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie, le Français a avoué qu'il aurait aimé pouvoir parler pendant ses matchs, et surtout pratiquer le ' 'trash talking'' . Après sa victoire contre Miomir Kecmanovic, Gaël Monfilsreconnu qu'il aurait adoré pouvoir réagir sur les courts à l'instar de Cristiano Ronaldo sur un terrain de football.

«C'est un peu comme Ronaldo : ''Calmate, calmate'', on est dans la bagarre»