Tennis : Nick Kyrgios se lâche sur l’US Open !

Publié le 17 juin 2020 à 18h35 par La rédaction

Comme annoncé ce mardi 16 juin, l’US Open est bien maintenu, et se disputera entre le 31 août et le 13 septembre. Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir Nick Kyrgios, qui était contre la tenue du tournoi…

Nick Kyrgios n’en finira jamais de réagir sur ce dossier. Comme annoncé ce mardi 16 juin, l’US Open aura bel et bien lieu, du 31 août au 13 septembre. Une annonce qui a dû ravir plus d’un fan de Tennis… Cependant, la décision posait déjà débat avant qu’elle ne soit officielle. Plusieurs joueurs, comme Novak Djokovic ou encore Nick Kyrgios, avaient déjà émis quelques réserves concernant la tenue de ce tournoi, et l’Australien n’a toujours pas changé de position…

« C’est égoïste »