Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic… Del Potro reçoit un très bel hommage !

Publié le 11 février 2022 à 21h35 par B.C. mis à jour le 11 février 2022 à 21h42

En proie à plusieurs problèmes physiques ces dernières années, Juan Martin Del Potro pourrait prendre sa retraite très bientôt. L’occasion pour Mats Wilander de rappeler la popularité de l’Argentin auprès du public.

À 33 ans, Juan Martin Del Potro s’apprête très certainement à prendre sa retraite, en raison d’un genou droit en mauvais état, qui lui a déjà valu quatre opérations. « C'est peut-être plus un adieu qu'un retour. Je vais jouer et je suis franchement impatient de rentrer sur le court mardi. C'est pour ça que je me suis fait opérer la dernière fois », confiait l’Argentin cette semaine avant d’affronter Federico Delbonis à Buenos Aires, rencontre qu’il a perdu (6-1, 6-3). Il y a ainsi de grandes chances de ne plus revoir Juan Martin Del Potro sur un court à l’avenir, une perte majeure pour la discipline et les fans, qui ont toujours eu de l'affection pour le vainqueur de l'US Open 2009 comme le rappelle Mats Wilander.

« Qui peut oublier ces chants dans les tribunes ? Les gens ne le faisaient pas avec Roger, Rafa, Novak ou Andy »