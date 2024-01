Tennis : Nadal de retour dans un mois ? La nouvelle rassurante

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand absent de la saison 2023, Rafael Nadal a surpris tout le monde en annonçant son retour à la compétition en tout début d'année à Brisbane. Le Majorquin, qui n'avait plus joué en compétition depuis quasiment un an jour pour jour, a réalisé deux performances de belle facture avant de se blesser à nouveau lors de son troisième match. Battu par Jordan Thompson après un combat de plus de 3 heures, il a déclaré forfait pour l'Open d'Australie pour se soigner. Mais son retour pourrait arriver plus tôt que prévu.

Jamais épargné par les blessures durant sa carrière, Rafael Nadal tente l'ultime come-back de sa carrière à 37 ans. Le Majorquin, opéré en juin dernier, a tout fait pour être prêt au combat dès le mois de janvier. Et il a réussi un retour fracassant sur le circuit en obtenant deux victoires pour ses débuts, avec la manière. Mais son corps a de nouveau un peu lâché lors du troisième match, qu'il aurait pu conclure. Malgré deux balles de match, il a dû s'incliner et son forfait pour le premier Grand Chelem de l'année a jeté un froid. Si personne ne connaît encore son calendrier, il pourrait revenir dans un mois.

Bientôt de retour à l'entraînement

Touché par une déchirure musculaire contractée lors de sa défaite face à Jordan Thompson à Brisbane il y a dix jours, Rafael Nadal a dû arrêter son retour à la compétition pour le moment. Le Majorquin, qui avait prévu de faire une belle tournée australienne pour ce qui devrait être sa dernière année sur le circuit, pourrait être de retour à l'entraînement très prochainement. Sur les réseaux sociaux, il a tout de même tenu à rassurer ses fans en précisant que sa douleur n'était pas située au même endroit que l'an dernier. Mieux encore : selon Diario de Mallorca , l'entraînement pourrait reprendre dès les prochains jours.

Reprise à Doha ?

Si certains légendes n'ont que peu d'espoir sur la suite de la carrière de Rafael Nadal, le clan du champion partirait vraiment sur une note largement plus optimiste. En effet, selon Laura Robson, ancienne joueuse britannique et désormais consultante pour Eurosport , Rafael Nadal pourrait faire son retour à l'occasion du tournoi ATP 250 de Doha, qui aura lieu la semaine du 19 février. Cette compétition pourrait être une préparation pour les Masters 1000 de mars, le champion ayant prévu ce programme l'année dernière. Attention, rien n'est confirmé pour le moment.

Grosse frayeur

En démarrant 2024 de cette manière, Rafael Nadal pourrait vite faire une croix sur une fin de carrière en pleine forme et en proposant un beau combat. L'an dernier, il confiait que cette saison serait probablement la dernière de sa carrière. A son âge, il ne peut pas risquer une nouvelle blessure qui l'obligerait à s'absenter des courts pendant des mois. Visiblement, il aurait envie de jouer pour engranger des matches avant de se lancer sur terre battue. Il en a bien besoin, on l'a vu à Brisbane où il n'a pas pu conclure...