Tennis : Nadal à Madrid, il annonce du lourd

A nouveau forfait à cause d'une gêne aux abdominaux pour servir pour le tournoi de Monte-Carlo, Rafael Nadal ne sait pas encore quand il va pouvoir reprendre la compétition. Le Majorquin est touché par les blessures depuis un moment et la retraite semble plus proche que jamais. Malgré tout, dans le clan espagnol, on veut croire à une participation au Masters 1000 de Madrid (22 avril-5 mai) même si la tâche paraît extrêmement compliquée...

Ancien joueur qui a touché du doigt le top 10 au cours de sa carrière, Feliciano Lopez a récemment pris sa retraite mais il occupe le poste de directeur du tournoi de Madrid depuis un petit moment. L'Espagnol a fait une grosse sortie récemment sur la prochaine édition, lui qui croit toujours que Rafael Nadal sera bien présent dans quelques jours. Le Majorquin devra d'abord annoncer sa décision pour l'ATP 500 de Barcelone qui a lieu la semaine prochaine.

« J'aimerais que la finale soit un Alcaraz-Nadal »

Alors que l'attention est sur le premier Masters 1000 de l'année sur terre battue, les autres grands tournois se préparent à accueillir les meilleurs joueurs de la planète et Madrid en l'occurrence arrivera très vite. Le directeur du tournoi attend l'homme aux 14 Roland-Garros bien sûr mais il serait ravi de le voir accompagné par la relève du tennis espagnol. « En tant qu'Espagnol, avoir la chance d'avoir un tournoi en Espagne avec la participation d'Alcaraz est une source de satisfaction, et en tant qu'organisateur, je ne peux que souhaiter qu'il soit en bonne santé et qu'il vienne participer à la compétition dans sa meilleure condition. J'aimerais, si je peux choisir, que la finale soit un Alcaraz-Nadal évidemment, mais nous en sommes encore loin, alors allons-y petit à petit » dit Feliciano Lopez pour As .

Un scénario à la Federer ?

De retour tout début janvier à Brisbane après un an d'absence, Rafael Nadal s'est refait mal aux abdominaux et depuis, il n'a plus disputé un match. Le Majorquin a de plus en plus de mal à tenir le choc et il pourrait finir par arrêter sa carrière sans pouvoir vraiment défendre ses chances dans un grand tournoi. « La seule chose que je souhaite, c'est qu'il se rétablisse le plus vite possible et qu'il puisse faire ses adieux au tennis de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire en jouant. Ce serait très triste pour tous les fans de tennis si Rafa ne pouvait pas prendre sa retraite comme il le mérite. Après ce qui est arrivé à Federer, il serait très triste que Rafa ait à subir la même chose. Pour autant que je sache, il s'améliore et sa blessure évolue, donc j'ai bon espoir qu'il puisse être là » conclut Lopez.

Aucune date annoncée

Même si tout le monde tient à rester positif concernant Rafael Nadal puisque celui-ci n'a pas de réel problème physique en dehors de douleurs pour servir, le corps de l'Espagnol a du mal à supporter les efforts et on ne sait pas quand il sera capable de rejouer un match de tennis. Malgré tout, l'espoir de le voir à Madrid reste très faible même si la volonté de Feliciano Lopez est belle à voir.