Tennis : Nadal a frôlé le drame, il vide son sac

Après presque un an d'absence, Rafael Nadal a fait son retour depuis le début de la saison. L'Espagnol n'est pas encore au top de sa forme, car il doit composer avec un corps très abîmé, qui peut casser à tout moment. Mais c'est déjà un miracle que le Majorquin soit encore en activité à 37 ans. En effet, ce dernier a déclaré que tout aurait pu s'arrêter dès ses 18 ans.

Est-ce que Rafael Nadal sera présent à Roland-Garros ? C'est la grande question qui passionne le monde du tennis actuellement. Il faut dire que même s'il y a du mieux par rapport au début de saison, l'Espagnol demeure toujours très fragile. La faute à de très nombreuses blessures, qui le suivent encore maintenant à 37 ans.

Tout aurait pu s'arrêter à 18 ans pour Nadal

Les problèmes physiques de Rafael Nadal ne datent pas d'hier. Lors d'une interview pour France TV , l'Espagnol a révélé qu'il aurait pu ne pas avoir une telle carrière. En effet, alors âgé de 18 ans, le Majorquin s'était blessé et l'hypothèse de ne jamais rejouer au niveau professionnel avait été envisagée. « D’un côté, j’ai eu de la malchance. Et de l’autre, de la chance. J’ai eu une blessure importante au pied quand j’avais 18 ans et il y avait une possibilité que je ne rejoue pas au tennis au niveau professionnel. Ça a beaucoup compliqué ma carrière au niveau physique. Mais d’un autre côté, ça m’a beaucoup aidé à apprécier ce que j’ai vécu. »

« Je suis très reconnaissant envers tous ceux qui m’ont soutenu »