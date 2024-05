Tennis : Monfils déclare forfait avant Roland-Garros, grosse inquiétude

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 4 Français au classement ATP à la suite de ses bons résultats lors des derniers mois, Gaël Monfils n'est pas dans la forme de sa vie à l'approche de Roland-Garros. Le Parisien vient d'enchaîner trois défaites consécutives et sur terre battue à son âge, les efforts semblent très difficiles à fournir. Il vient en plus de déclarer forfait pour le tournoi de Lyon où il était inscrit, une inquiétude de plus qu'il faudra essayer de gommer.

Toujours présent sur le circuit à bientôt 38 ans, Gaël Monfils va peut-être disputer pour la dernière fois de sa carrière le tournoi de Roland-Garros. Demi-finaliste en 2008, le Français a souvent connu de fortes émotions dans ce stade, pas plus tard que l'année dernière notamment où il avait gagné un match hors du commun au premier tour avant de se blesser. Il ne voudra pas subir le même sort cette fois, c'est pour cette raison qu'il a préféré se retirer du côté de Lyon.

L'enflammade Monfils attendue

Showman depuis ses débuts, Gaël Monfils a cette capacité d'attirer l'œil partout où il passe. Le Français sera à coup sûr l'une des têtes d'affiche tricolores dans cette édition 2024 puisque cela pourrait bien être sa dernière. Actuellement à la 38ème place mondiale, il n'est pas loin du statut de tête de série qu'il manquera. Mais une chose est sûre : il faudra venir voir son match pour être assuré d'assister à un grand spectacle.

Saison sur terre compliquée

Même s'il est capable de très bien jouer sur terre battue, Gaël Monfils a rarement connu d'immenses résultats les semaines précédant Roland-Garros. Le Français ne fait pas exception en 2024 : il n'a remporté que deux matches en l'espace de quatre tournois, un bilan assez maigre mais plutôt logique. Cela ne l'a pas empêché de faire lever la foule une fois arrivé à Paris. Il faudra espérer que ce soit le cas encore une fois dans les prochains jours.

Forfait inquiétant ?