Tennis : L'incroyable histoire de ce joueur français malade

C'est le joueur français qui crève l'écran cette semaine et il n'y avait pas meilleur timing à quelques jours du démarrage de Roland-Garros. En effet, Alexandre Müller, 109ème joueur mondial, a réussi une incroyable performance en signant sa première victoire face au top 10 lundi au troisième tour du Masters 1000 de Rome. Le Français de 27 ans atteint également les huitièmes de finale en Masters 1000 pour la première fois de sa carrière, et ce en souffrant depuis l'adolescence d'une terrible maladie.

Tous les joueurs forcent le respect pour leurs efforts et leurs sacrifices et le cas d'Alexandre Müller, 71ème mondial à son meilleur en janvier 2024, est absolument incroyable. En effet, le Français a réussi une percée assez tardive dans le top 100 au prix d'énormes efforts puisqu'il doit jouer avec la maladie de Crohn depuis des années, une maladie chronique de l'intestin qui peut être très douloureuse et qui n'est pas forcément compatible avec le sport de haut niveau.

Un bon potentiel

Présent au niveau professionnel depuis dix ans, Alexandre Müller a eu du mal à faire une grosse percée sur le devant de la scène et c'est venu assez récemment. En effet, en 2023, il a disputé sa première finale sur le circuit ATP, à Marrakech sur terre battue. A Rome, il vient de réaliser le plus beau coup de sa carrière. « Beaucoup de gens disent que j’ai toutes les armes pour "faire chier" le top 10. J’en ai un peu la preuve aujourd’hui, avec cette victoire sur le 6e mondial. Maintenant, c’est à moi d’y croire encore plus. J’y crois, mais peut‐être de temps en temps un petit peu moins que ce que je devrais. Ce n’est pas simple. Il y a parfois des périodes plus compliquées. Cette semaine en tout cas, je suis sur un super tournoi et je vais essayer d’en profiter au max » confie-t-il à L'Equipe .

Une maladie handicapante

Alexandre Müller doit en plus gérer un autre paramètre important : la maladie de Crohn. Dans les colonnes de L'Equipe , le Français explique qu'il doit aller aux toilettes très souvent. « Je ne peux pas être à 100 % tout le temps, je suis plus fragile. Avant une séance de tennis ou de muscu, je réfléchis uniquement avec mon ventre. C’est automatique, mon cerveau pense comme ça. Avant un match, je vais cinq, six fois aux toilettes minimum. Quand tu te vides et que tu perds deux ou trois kilos, tu pars avec un petit handicap d’énergie. Et quand, après trois heures de match, je ne peux pas boire plus de quatre gorgées d’eau sans avoir l’impression que je vais dégueuler sur le court, je le paye forcément. Par moments, les symptômes ne sont pas beaux à voir. Déféquer du sang, c'est banal pour moi » poursuit-il.

Retour dans le top 100

Grâce à son parcours à Rome où il dispute son huitième de finale face à Nicolas Jarry ce mardi, Alexandre Müller va revenir dans le top 100 et surtout, il devrait recevoir une wild-card pour Roland-Garros assez logiquement. Le natif de Poissy aurait pu lâcher le tennis et le sport à ses 13 ans, il est aujourd'hui l'un des plus grands combattants.