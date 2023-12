Tennis : Les salaires des joueurs révélés, deux retraités au sommet

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Chaque année, le magazine Forbes dévoile le salaire des sportifs les mieux payés de la planète notamment. Le tennis n’y échappe pas et bien sûr, il n’est pas surprenant de voir que les revenus extrasportifs représentent beaucoup plus que le salaire gagné sur les courts. Ainsi, Roger Federer et Serena Williams trustent toujours largement les premières positions face à des joueurs qui sont encore en activité. Parmi ces derniers, il n’y a pas vraiment de surprises même si l’écart s’est réduit.

C’est la grande question que tout le monde finit par se poser un jour. Combien gagne un sportif, à quelle somme est estimée sa fortune… Autant de questions qui trouvent leur réponse dans le magazine Forbes dans sportifs les mieux payés de la planète. Si les footballeurs sont très souvent les premiers, ils sont souvent concurrencés par les superstars américaines de NBA, les joueurs de tennis voire même les golfeurs maintenant. En ce qui concerne le monde de la petite balle jaune, le résultat n’est pas vraiment étonnant.

Federer et Serena encore en tête

Même les sportifs qui ne sont plus en activité sont comptabilisés dans le classement des sportifs les mieux payés de la planète. C’est donc le cas pour Roger Federer et Serena Williams puisqu’ils dominent largement les débats concernant leur sport. En effet, le Maestro et l’Américaine ont pris leur retraite à peu près au même moment en septembre 2022 mais ce sont les deux seuls joueurs de tennis à figurer dans le top 50. Federer se classe même 9ème avec près de 95 millions de dollars rien qu’avec ses contrats. Serena Williams, elle, est toujours la sportive la mieux payée au monde avec environ 45 millions de dollars.

Djokovic a toujours l'avantage

Très loin des sommes astronomiques de Roger Federer notamment, parmi les joueurs en activité c’est sans surprise Novak Djokovic qui domine les débats. Avec presque 15 millions de dollars de prize money glané en 2023, le Serbe devance 3 autres joueurs qui ont également réussi à gagner plus de 10 millions de dollars sur le court, une première. Avec 38,4 millions au total, il devance Alcaraz et ses 31 millions. A la troisième place du classement, c’est Coco Gauff qui fait une entrée fracassante dans ce top 3, juste devant Iga Swiatek. A noter que Rafael Nadal, qui n’a quasiment pas joué cette saison, pointe en cinquième place grâce à ses 15 millions de revenus extrasportifs.

Le tennis féminin à l'honneur

Grâce à sa formidable histoire, le tennis est le premier sport à avoir mis hommes et femmes sur un même pied d’égalité en termes de salaire dans les années 1970. Ainsi, aujourd’hui, les sportives les mieux payées de la planète sont principalement des joueuses de tennis puisque Coco Gauff est aujourd’hui la mieux payée parmi celles en activité. La jeune Américaine, véritable sensation du dernier US Open, atteint presque les 23 millions de dollars de revenus. Dans le top 15, elles sont 9 joueuses à figurer parmi les sportives les mieux payées (dont 7 dans le top 8) puisqu’Iga Swiatek est deuxième devant la skieuse chinoise Eileen Gu. Grâce à leurs gros contrats, Emma Raducanu et Naomi Osaka devancent Sabalenka, Rybakina, Pegula, Fernandez ou encore Jabeur.