Tennis

Tennis : L’énorme annonce de Gilles Simon sur son départ à la retraite !

Publié le 7 mai 2022 à 19h35 par La rédaction

Après avoir laissé ses fans dans le doute pendant plusieurs semaines, Gilles Simon est enfin sorti du silence et a annoncé son départ à la retraite à l’issue de la saison, comme Jo-Wilfried Tsonga.

L’annonce était dans les tuyaux. Depuis plusieurs semaines, Gilles Simon laissait planer le doute sur son possible départ à la retraite. A 37 ans, le Français cogitait depuis un moment sur son avenir, surtout depuis l’annonce de Jo-Wilfried Tsonga le mois dernier. « J’arrive copain », lui avait répondu avec humour Gilles Simon. Cette fois c’est décidé, le Niçois de naissance va prendre sa retraite en fin de saison.

«Il n’y a aucune tristesse, aucun regret»