Tennis

Tennis : Le tombeur de Zverev revient sur son exploit !

Publié le 28 avril 2022 à 21h35 par La rédaction

Vainqueur d’Alexander Zverev en deux sets à la surprise générale, Holger Rune, jeune joueur de 18 ans, est revenu sur son exploit.

C’est l’énorme surprise de ce premier tour de l’ATP 250 de Munich. Attendu comme l’un des favoris du tournoi, Alexander Zverev s’est incliné pour son entrée en lice contre Holger Rune (6-3, 6-2), le numéro 73 mondial. Une performance catastrophique pour le champion olympique allemand, surtout devant son public. Pour Holger Rune, âgé de 18 ans, c’est le premier exploit de sa jeune carrière.

«Je ne m’attendais évidemment pas à gagner en deux sets»