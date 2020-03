Tennis

Tennis : Benneteau valide le report de Roland-Garros !

Publié le 18 mars 2020 à 18h35 par La rédaction

Critiqué après avoir annoncé le report de Roland-Garros, le président de la Fédération Française de Tennis a reçu un soutien de taille. Julien Benneteau l’a en effet défendu dans cette période de crise.

Bernard Giudicellie, le président de la Fédération Française de Tennis, a beaucoup été critiqué après avoir pris la décision de reporter le tournoi de Roland-Garros. Ce report a été mûrement réfléchi et c’est même pour lui une très bonne chose d’organiser l’un des plus beaux tournois du Grand Chelem à cette période de l’année. Toutefois, certains critiquent la décision de la FFT. Julien Benneteau, capitaine de l’Equipe de France de Fed Cup a pris sa défense !

« Maintenir et reprogrammer les trois Grands Chelems restants doit être la priorité. »