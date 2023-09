Tennis : Le point sur la Race pour le Masters !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après l'US Open et la fin des Grands Chelems pour 2023, c'est l'heure d'attaquer la fin de saison pour les joueurs. Avec la tournée asiatique et le Masters 1000 de Shanghai et la saison sur dur indoor en Europe avec comme point d'orgue Paris-Bercy, il reste encore beaucoup de points à distribuer pour déterminer les derniers qualifiés pour le Masters de Turin. Cette année, une certaine hiérarchie s'est dessinée avec Djokovic, Alcaraz et Medvedev légèrement en dessous. Il reste cinq places.

Il reste deux mois pour valider son billet pour les ATP Finals. La situation est simple : à l'heure actuelle, trois joueurs ont déjà validé leur place et il y aura seulement huit qualifiés. Cette année encore, le Masters se déroule à Turin et le tenant du titre n'est autre que Novak Djokovic, qui avait gagné tous ses matches l'an dernier. C'est l'heure du petit point sur les forces en présence...

Sinner, Rublev et Tsitsipas en bonne position

Derrière les intouchables Djokovic, Alcaraz et Medvedev, le quatrième homme de l'année se nomme Jannik Sinner. Avec 4365 points à la Race, il est tout proche de valider définitivement sa place au Masters puisqu'il possède déjà une avance confortable sur Andrey Rublev et Stéfanos Tsitsipas. En effet, les deux joueurs sont 5ème et 6ème avec de l'avance sur leurs poursuivants et sauf catastrophe, ils devraient aussi faire partie de l'aventure.

Tennis : Ugo Humbert, nouveau leader français ? https://t.co/bwCTRmkE7a pic.twitter.com/E93ay5yP4q — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Un combat à 3 ?

Derrière, ils sont pour le moment 3 pour deux places restantes à se tenir dans un mouchoir de poche : Holger Rune, Taylor Fritz et Alexander Zverev. Mais si l'on devait donner un favori, ce serait l'Allemand puisqu'il réalise une grande saison si l'on considère qu'il revenait de blessure en début d'année. Ces dernières semaines, il a montré un grand niveau de jeu. Le Danois et l'Américain ont connu des difficultés récemment mais ils ont de l'avance sur le reste des poursuivants.

Une surprise à venir ?

L'année dernière, certains joueurs avaient réussi à se repositionner en toute fin de saison pour se rapprocher du Masters. C'est le cas de Félix Auger-Aliassime, qui avait gagné 3 tournois en 3 semaines pour valider son ticket. Holger Rune, lui, avait remporté Bercy pour être le premier remplaçant. A l'heure actuelle, la dixième place est occupée par Casper Ruud, 400 points derrière la huitième place qualificative, et il faudra un sacré coup de collier pour espérer remonter. D'autres joueurs en forme pourraient créer la surprise comme Alex de Minaur ou les Américains Tiafoe et Paul, qui arrivent juste derrière au classement.