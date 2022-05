Tennis

Tennis : Le message fort de Medvedev pour Roland-Garros !

Publié le 18 mai 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

Eliminé par Richard Gasquet à Genève, Daniil Medvedev ne s’est pas préparé de la meilleure des manières pour Roland-Garros. Néanmoins, le Russe reste confiant.

Après près d’un mois et demi loin des courts, Daniil Medvedev faisait son retour à la compétition du côté de Genève. L’idée était de se préparer pour Roland-Garros qui arrive. Malheureusement, pour le Russe, l’aventure en Suisse a été brève, puisqu’il a été éliminée dès son entrée en lice face à Richard Gasquet. Pour Medvedev, il va désormais falloir se ressaisir afin de faire la meilleure performance sur la terre battue parisienne. Et pour cela, il faudra être prêt physiquement, ce qui n’était pas le cas…

« Je devrais être prêt pour Roland Garros »