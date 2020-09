Tennis

Tennis : Le message fort de Gaël Monfils après son retour manqué

Publié le 22 septembre 2020 à 21h35 par A.D.

De retour à la compétition, Gaël Monfils s'est fait éliminer d'entrée à Rome et Hambourg. Malgré tout, le Français ne compte pas se laisser abattre comme il l'a affirmé sur les réseaux sociaux.

Gaël Monfils n'est pas dans son assiette. Alors qu'il a fait l'impasse sur la tournée américaine, le Français a décidé de faire son grand retour sur les courts à Rome. Toutefois, les choses ne se sont pas du tout passées comme il l'aurait espéré. En effet, Gaël Monfils a été éliminé dès son entrée en lice par l'Allemand Dominik Köpfer. Après le Masters 1000 de Rome, le natif de Paris s'est envolé pour Hambourg. Et encore une fois, Gaël Monfils s'est incliné dès son premier match, contre Yannick Hanfmann. Mal en point, Monfils a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram .

«Cette période est un peu compliquée mais je vais continuer à me battre»