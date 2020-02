Tennis

Tennis : Le constat inquiétant de Gilles Simon après le sacre de Monfils...

Publié le 17 février 2020 à 16h35 par A.D.

Ce dimanche, Gaël Monfils a été sacré une deuxième fois en une semaine. Gilles Simon a estimé que son compatriote et ami n’aurait pas pu réaliser un tel exploit s’il avait croisé la route d’un joueur de la trempe de Dominic Thiem.

Gaël Monfils ne peut pas encore mangé à la table d’un Dominic Thiem. Gilles Simon en est convaincu. En seulement une semaine, le Parisien est parvenu à remporter deux titres : Rotterdam et Montpellier. Lors de ces deux compétitions, Gaël Monfils semblait avoir une classe d’écart avec ses adversaires. Mais à en croire Gilles Simon, son compatriote est encore loin d’un joueur comme Dominic Thiem, n°4 au classement ATP.

«J’espérais un match de malade et finalement on ne l’a pas vu»