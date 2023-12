Tennis : Le circuit premium fait peur, les avis divergent

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand acteur majeur du sport ces dernières années, l'Arabie saoudite est un investisseur qui fait très peur aux instances sportives et le tennis n'y échappe pas. En effet, après avoir récupéré le Masters Next Gen et peut-être bientôt des tournois de plus grande importance, le pays du Moyen-Orient pourrait bien mettre à exécution ses envies de créer un circuit "premium" incluant les plus grands tournois, recréant totalement le calendrier un peu comme la Formule 1.

Depuis des décennies, le tennis vit au rythme des quatre Grands Chelems chaque saison. Mais récemment, une rumeur a émergé disant que ces tournois aimeraient former un circuit premium avec beaucoup de Masters 1000. Cela voudrait dire que l'ATP et la WTA se retrouveraient obligés d'obéir au doigt et à l'œil puisque l'Arabie saoudite pourrait financer ce nouveau circuit et ainsi créer un calendrier totalement différent. Le patron de l'ATP a réagi en demandant l'unification mais tout le monde est loin d'être d'accord avec lui.

Gaudenzi ne veut pas se laisser faire

Patron de l'ATP depuis 2020, Andrea Gaudenzi, ancien joueur italien, a totalement rejeté l'idée selon laquelle les Masters 1000, qui appartiennent à l'ATP, uniraient leurs forces avec les quatre Grands Chelems pour un tout nouveau circuit. Pour rappel, les Majeurs appartiennent à l'ITF et non pas à l'ATP. « En ce qui concerne la médiatisation du tennis, c'est probablement la plus grande opportunité inexploitée dans notre sport. Et la solution à ce problème tient en un mot : agrégation. Le problème est que nous allons tous sur le marché séparément, c'est inefficace et cela crée également des problèmes pour les fans. Il faut trois, quatre, cinq abonnements pour suivre le tennis. Ce sera ma priorité pour les trois prochaines années » déclare-t-il.

Un projet intéressant ?

D'autres grands noms du circuit ne seraient pas contre la création d'un nouveau circuit qui viendrait révolutionner le monde du tennis. En effet, Craig Tiley, patron de l'Open d'Australie, qui s'est récemment fait remarquer pour avoir annoncé la présence de Rafael Nadal trop tôt, y voit de l'intérêt. « La tournée premium pour l'avenir du sport est sur la table depuis plusieurs années, et le fait de motiver et d'activer le sport pour qu'il l'envisage plus ouvertement est quelque chose qui continue à se produire, ce qui est passionnant. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de parties doivent se réunir, mais il y a une grande opportunité pour le tennis de fournir un produit d'une manière plus coordonnée et de meilleure qualité » confie-t-il.

Un sport totalement révolutionné

L'Arabie saoudite a déjà mis son nez dans plusieurs sports à l'image du golf en créant un autre circuit et cela pourrait être le cas du tennis. Dans quelques années, le circuit pourrait être totalement réinventé s'il était étalé sur quelques mois seulement avec quasiment que les grands événements du calendrier. Taylor Fritz, récemment interrogé, a déjà dit qu'il trouvait cette idée de circuit "premium" très bonne.