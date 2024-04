Tennis : L'ancien coach de Federer dévoile le prochain vainqueur en Grand Chelem

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avec l'arrêt progressif des membres du Big 3 sur le circuit, une nouvelle génération commence sérieusement à pousser le portail vers les sommets. En effet, outre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, d'autres se font remarquer depuis un certain temps grâce à leurs performances. Récemment, c'est un Américain qui a tapé dans l'œil de José Higueras, qui a eu l'honneur d'entraîner pendant un petit moment Pete Sampras et Roger Federer.

Passé numéro 1 Américain le temps d'une semaine au classement ATP, Ben Shelton (15ème) s'illustre sur le grand circuit depuis à peine deux ans. A seulement 21 ans, il a prouvé qu'il était capable de remporter des grands titres et dans les yeux de certains observateurs, il va réussir à gagner un titre en Grand Chelem et mettre fin à plus de 20 ans de disette pour le tennis américain.

Fritz pas assez fort ?

En réussissant à se hisser dans le top 10 et à décrocher son premier titre en Masters 1000 à Indian Wells en 2022, Taylor Fritz semblait être en capacité de rivaliser avec les tout meilleurs et à gagner un Grand Chelem. L'Américain, de retour au rang de numéro 1 de son pays à l'ATP, a régressé ces derniers temps et il sera difficile de réaliser cet objectif prochainement. « Avant, j’avais beaucoup confiance en Paul, Tiafoe et ces gens‐là, ils étaient les meilleurs juniors du monde, mais ensuite ils ont été perdus pendant trois ans. Ils ont reçu un peu d’argent et nous savons déjà ce qui se passe. Une fois tous ces contrats expirés, ils ont recommencé à ramer. Puisqu’ils en ont la capacité, ils savent comment le faire » a récemment déclaré José Higueras pour Punto de Break .

Tennis : Rybakina frappe fort, Swiatek est prévenue https://t.co/AcW5jPNSxG pic.twitter.com/wvM0yUBQvF — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

Shelton nouvelle pépite

Demi-finaliste à l'US Open l'année dernière, Ben Shelton a frappé fort en intégrant le top 15 assez rapidement. L'Américain fait beaucoup de bien au tennis grâce à ses qualités hors du commun et beaucoup le désignent comme futur vainqueur de Grand Chelem. « Je pense que Ben Shelton peut gagner un Grand Chelem. Gagner un Grand Chelem ? Shelton est candidat : il a le jeu, le caractère et il aime jouer » poursuit le coach espagnol.

Un profil polyvalent

Ben Shelton a joué toute sa vie sur le dur américain et forcément, il s'agit de sa surface de prédilection et celle sur laquelle il a connu ses meilleurs résultats jusqu'à présent sur le circuit ATP. Mais récemment, il a prouvé qu'il avait quelques qualités pour s'en sortir sur terre battue. Il a gagné il y a deux semaines un premier titre sur terre à Houston et avec son service et sa puissance, on peut imaginer qu'il pourra s'exprimer sur gazon. A titre d'exemple, Taylor Fritz n'a jamais gagné sur terre battue.