Tennis : Federer a marqué Nadal, il vide son sac

Alexis Brunet

Rafael Nadal va disputer dès ce mardi le Masters 1000 de Madrid, dans l'espoir de monter en puissance, avant de potentiellement prendre part à Roland-Garros, en mai prochain. Mais l'Espagnol voit loin et il a déjà des projets pour septembre 2024. En effet, le Majorquin a annoncé qu'il allait participer à la Laver Cup. Une décision prise notamment grâce à l'édition 2022, qui avait été forte en émotion, avec les adieux de Roger Federer entre autres.

Petit à petit, Rafael Nadal espère retrouver son plus haut niveau. Après de multiples forfaits lors des derniers tournois, l'optimisme revient pour le Majorquin, car il va pouvoir enchaîner deux compétitions de suite. Après l'ATP 500 de Barcelone, l'Espagnol va également s'aligner lors du Masters 1000 de Madrid.

Nadal va participer à la Laver Cup 2024

Malgré le manque de visibilité à long terme lié à son état physique très fragile, Rafael Nadal a déjà décidé de se projeter à moyen terme. En effet, l'Espagnol a déclaré qu'il allait participer à la Laver Cup 2024. Le célèbre gaucher a avoué que l'édition 2022, et notamment les adieux de Roger Federer lors de cette compétition l'avait poussé à accepter l'invitation. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis . « Je suis très heureux de jouer la Laver Cup à Berlin pour l’équipe européenne. Je garde de très bons souvenirs de mes expériences en Laver Cup, notamment toutes les émotions vécues à Londres il y a deux ans en jouant aux côtés de Roger pour la dernière fois. À ce stade de ma carrière, je veux vraiment aller sur le court et tirer le meilleur parti de chaque opportunité qui m’est offerte. Faire équipe est toujours une expérience incroyable et j’ai toujours apprécié, la compétition est différente et excitante. J’ai hâte d’aller à Berlin et d’aider l’équipe européenne à regagner la Laver Cup. »

Team Europe et Team World s'affrontent

La Laver Cup est une compétition créée en 2017, par l'initiative de Roger Federer. À cette occasion, une Team Europe et une Team World s'affrontent le temps d'un week-end. Pour cette quatrième édition, qui aura lieu à Berlin du 20 au 22 septembre, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev et Daniil Medvedev formeront représenteront l'Europe. L'équipe du reste du monde est pour le moment composée de Taylor Fritz, Tommy Paul et Alex de Minaur.