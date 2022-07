Tennis

Tennis : La terrible révélation d'Alcaraz sur les joueurs italiens

Publié le 31 juillet 2022 à 23h35 par La rédaction

Qualifié pour la finale de l'ATP 250 d'Umag, dont il est tenant du titre, Carlos Alcaraz s'apprête à affronter l'Italien Jannik Sinner. Le Murcien a décroché sa place en finale après avoir battu un autre Italien en la personne de Giulio Zeppieri. Il disputera ainsi sa 6e finale de la saison, une semaine après s'être incliné au même stade de la compétition face à Lorenzo Musetti. Mais comme il l'a révélé lui-même, Carlos Alcaraz redoute les joueurs Italiens.

Carlos Alcaraz est la révélation de cette saison sur le circuit ATP. L'Espagnol pointe déjà à la 5e place du classement ATP après avoir remporté le Master 1000 de Miami et celui de Madrid. Il disputera ce dimanche sa 6e finale en 2022. Mais le Murcien peine à battre ses adversaires italiens. La semaine dernière, c'est face à Lorenzo Musetti que l'Espagnol s'est incliné en finale de l'ATP 250 de Hambourg. Carlos Alcaraz enchaîne les affrontements contre les joueurs italiens, car il a dû faire face à Giulio Zeppieri en demi-finale de l'ATP 250 d'Umag en Croatie. Après un match très disputé, le numéro 5 mondial défiera un autre Italien en finale, Jannik Sinner. De quoi inquiéter le tennisman espagnol qui confie souffrir face aux Italiens.

«Je fais des cauchemars avec des joueurs italiens»

Carlos Alcaraz voit la vie en vert, blanc et rouge ces derniers temps. L'Espagnol défiera ce dimanche un troisième joueur italien en une semaine. Des adversaires très coriaces, qui ne réussissent pas au jeune tennisman. « Ce sera de nouveau un match difficile face à un Italien. Je fais des cauchemars avec des joueurs italiens, mais je vais essayer de montrer ma meilleure version et de triompher à nouveau », révèle Carlos Alcaraz dans des propos relayés par We Love Tennis, avant d'affronter le numéro un italien ce dimanche. Et le Murcien a reçu un soutien de poids avant cette finale.

«C'est le genre d'état d'esprit d'un champion»

Alors qu'il s'apprête à défendre son titre sur la terre battue croate à Umag, Carlos Alcaraz a reçu les louanges de l'ancienne lauréate de l'US Open en la personne de Tracy Austin. « Je pense qu’un gars comme lui ne pense probablement pas à défendre un titre. Il est dans le top 5 maintenant. Cela n’a pas vraiment d’importance de défendre un titre. C’est un gars qui a un état d’esprit tel que : ‘Donnez‐moi les balles. Je vais gagner le match aujourd’hui. Contre qui vais‐je jouer ensuite ?’ C’est le genre d’état d’esprit d’un champion, pas comme si je devais défendre quelque chose. Ce n’est pas comme ça qu’on fait le travail la deuxième fois », a-t-elle déclaré dans des propos relayés par We Love Tennis . Rafael Nadal avait également loué les qualités de son cadet.

