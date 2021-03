Tennis

Tennis : Jo-Wilfried Tsonga répond à ses détracteurs !

Publié le 9 mars 2021 à 23h35 par La rédaction

Après avoir été absent de longs mois en raison d’une douleur au dos, Jo-Wilfried Tsonga a pu renouer avec la victoire ce mardi. Son premier succès en seize mois. Après la rencontre, le Français n’a pas manqué de répondre à ses détracteurs.

Cela faisait seize mois qu’il n’avait plus connu le goût de la victoire. Éloigné des courts pendant plus d'un an à cause d’une blessure au dos, Jo-Wilfried Tsonga a fait son grand retour il y a quelques jours lors de l'Open Sud de France. Mais c'est ce mardi, à l'Open 13 de Marseille, que Tsonga a retrouvé la voie du succès. Le Français s’est imposé en 3 sets face à Feliciano Lopez (3-6, 6-4, 7-5). Nombreuses ont été les critiques sur le numéro 66 au classement ATP ces dernières années. Mais l’essentiel pour Tsonga était de pouvoir à nouveau jouer au tennis. Et il n’a pas manqué de répondre à ses détracteurs après sa première victoire depuis son retour à la compétition.

« Pour moi, avoir joué au tennis, c'est un miracle. »