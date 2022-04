Tennis

Tennis : La grande confidence de Stan Wawrinka sur sa carrière !

Publié le 14 avril 2022 à 22h35 par La rédaction

Alors qu'il arrive au crépuscule de sa carrière, Stan Wawrinka a fait le bilan. Même s'il refuse le terme de légende, le Suisse est heureux d'avoir remporté plusieurs tournois du Grand Chelem.

Ces dernières années, il a été difficile pour certains joueurs de performer en Grand Chelem et de remporter des Majeurs en raison de la présence de trois monstres sacrés de ce sport : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Peu de joueurs ont réussi à stopper l'hégémonie de ce trio. L'un d'eux était Stan Wawrinka. Entre 2014 et 2016, le joueur suisse est parvenu à remporter trois tournois du Grand Chelem. Une fierté pour Wawrinka, qui a fait le bilan de sa carrière.

« Je suis très heureux de ce que j’ai accompli »