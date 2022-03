Tennis

Tennis : La grande annonce de Roger Federer sur la fin de sa carrière !

Publié le 14 mars 2022 à 20h35 par D.M.

Actuellement éloigné des courts en raison d'une blessure au genou droit, Roger Federer n'a pas l'intention de se retirer et espère faire son retour dans les prochains mois.

Roger Federer n’a pas disputé le moindre match depuis son quart de finale perdu à Wimbledon face à Hubert Hurkacz en juillet dernier. La faute à une blessure au genou droit, qui le tient éloigner des terrains. Mais dernièrement, le Suisse a apporté des nouvelles rassurantes. « Vous pouvez voir que je peux à nouveau bouger normalement. Je dois encore attendre un peu pour courir. J'espère pouvoir augmenter cela de plus en plus au cours des prochains mois et j'espère pouvoir faire un retour au milieu ou à la fin de l'année » avait-il confié le 5 mars dernier. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, Federer a confirmé qu’il n’avait pas l’intention de se retirer des terrains, malgré ses 40 ans.

« Mon voyage en tant qu’athlète n’est pas encore terminé »