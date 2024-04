Tennis : La folle quinzaine de ce crack français

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la saison sur terre battue a bien débuté et que la liste des joueurs inscrits dans le grand tableau de Roland-Garros a été dévoilée, certains joueurs français brillent loin des radars. C'est le cas du jeune Giovanni Mpetshi Perricard, jeune joueur de 20 ans qui vient d'enchaîner deux titres sur le circuit Challenger. Le natif de Lyon possède des qualités exceptionnelles du haut de sa taille (2,03m) et est en train de se propulser à une vitesse extraordinaire vers les sommets. Il devrait récupérer une wild-card pour Roland-Garros.

Issu de la nouvelle génération du tennis français, Giovanni Mpetshi Perricard vient de connaître deux semaines de rêve sur le circuit Challenger et à 20 ans, il se rapproche du top 100. Déjà invité dans le grand tableau de Roland-Garros l'année dernière où il s'était incliné au premier tour après un match en cinq sets, le Français ne devrait pas échapper à une nouvelle invitation et c'est tout à fait logique.

4ème titre en Challenger

A seulement 20 ans, Giovanni Mpetshi Perricard vient de remporter son quatrième titre sur le circuit Challenger à Acapulco au Mexique dimanche. Le Français est l'un des plus jeunes de l'histoire du tennis français à gagner autant de titres sur ce circuit et il a encore réalise une grosse semaine. Opposé à l'Australien Adam Walton en finale, il a confirmé ses exploits grâce à ses qualités physiques exceptionnelles.

124ème mondial

Ce titre à Acapulco fait suite à un autre la semaine précédente déjà au Mexique. Giovanni Mpetshi Perricard a su s'appuyer sur son service pour briller sur dur et balancer 150 aces en l'espace de dix matches et deux tournois, une performance qui fait saliver. En effet, grâce à la qualité de ce coup, il peut espérer monter très haut, à commencer par le top 100. 124ème mondial ce lundi, il s'en rapproche petit à petit et à la Race, il est même le sixième meilleur français depuis le début de l'année (67ème) puisqu'il s'agit déjà de son troisième titre.

Une invitation garantie pour Roland-Garros ?

Même si ces résultats ont eu lieu sur dur et pas sur terre battue, Giovanni Mpetshi Perricard devrait recevoir sans problème une invitation pour la prochaine édition de Roland-Garros. Ce serait une récompense logique pour celui qui aurait même pu venir disputer les qualifications de Madrid cette semaine mais le voyage aurait pesé dans la balance. Sur terre battue bien sûr, sa qualité de service fera sûrement moins mal.