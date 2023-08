Tennis : Encore meilleur que Nadal et Djokovic, il hallucine

Alexis Brunet

En ce moment, le monde du tennis est bluffé par un jeune joueur, Carlos Alcaraz. L'Espagnol n'a que 20 ans, mais il impressionne tout le monde. Dernièrement, ses affrontements avec Novak Djokovic ont été d'une grande intensité, si bien que le prochain duel entre les deux hommes est très attendu. En tout cas, John McEnroe est totalement fan du numéro 1 mondial, au point de le trouver plus fort à son âge que Rafael Nadal, ou bien Novak Djokovic.

Lors de la finale du Masters 1000 de Cincinnati, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se sont livrés un affrontement de titan. C'est le Serbe qui est venu à bout de l'Espagnol, au bout de trois sets, et 3H49 de jeu. Au fil des derniers mois, une vraie rivalité s'est installée entre les deux hommes. Ces derniers s'étaient par exemple retrouvés en demi-finale de Roland-Garros, ou c'était le Djoker qui s'était imposé, ou bien en finale de Wimbledon, ou c'était alors le numéro 1 mondial qui avait privé le natif de Belgrade d'un troisième Grand Chelem cette saison.

« C'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu à son âge »

Pour Tennishead , John McEnroe s'est exprimé sur Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. S'il admet que l'Espagnol est le meilleur joueur de tennis de son âge qu'il n'ait jamais vu, la légende américaine s'emballe aussi sur le probable prochain affrontement à venir entre le numéro 1 mondial et son dauphin. « Ce qu'Alcaraz a fait au cours de l'année écoulée est incroyable. Il s'est mis dans une position où l'on parle de lui au même titre que Novak et Rafa, ce qui est incroyable. C'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu à son âge. C'est incroyable à quel point il est déjà bon. Et c'est aussi incroyable de voir à quel point Novak est encore bon. Bien qu'aux États-Unis on veuille voir une percée des joueurs locaux, tout le monde veut voir le duel entre Alcaraz et Novak. Voir le meilleur de tous les temps contre la jeune superstar est incroyable. J'adorerais revoir ce match. Les deux derniers matches ont tous été serrés et incroyables. Espérons que cela durera. »

Un affrontement possible en finale de l’US Open

Justement, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz pourraient de nouveau s'affronter très rapidement, dans un match à gros enjeu. En effet, les deux hommes participeront à l'US Open qui démarre le 28 août. Le tirage au sort du Grand Chelem américain n'a pas placé le Serbe et l'Espagnol dans la même partie de tableau, ce qui fait qu'ils pourront peut-être s'affronter en finale, s'ils passent les tours précédents.