Tennis : En difficulté, Caroline Garcia va devoir briller !

Eliminée au troisième tour à Wimbledon, Caroline Garcia est revenue sur le circuit la semaine dernière à Washington où elle a perdu dès son entrée en lice assez sèchement. La Française, qui s'apprête à défendre une grande partie de ses points dans les semaines à venir, est présente à Montréal où l'aventure débute dans la nuit de mardi à mercredi. Pas vraiment au top de sa forme depuis le début de la saison, elle aura bien besoin d'un regain de confiance pour ne pas sombrer...

Numéro 6 mondiale au moment d'aborder les grands rendez-vous de la tournée américaine sur dur, Caroline Garcia doit se préparer à être sous pression. L'année dernière, elle avait brillé durant l'été en remportant le tournoi de Cincinnati et en atteignant sa première demi-finale en Grand Chelem, à l'US Open, quelques semaines plus tard. Son bilan 2023 n'est pas catastrophique mais il est loin de répondre à toutes ses attentes. C'est l'occasion de se ressaisir !

Motivation intacte

Souvent confrontée à des petits soucis de frustration lorsqu'elle ne joue pas à son meilleur niveau, Caroline Garcia ne se laisse pas abattre. Pour sa conférence de presse d'avant-tournoi, elle a même montré une certaine sérénité. « La saison est longue et exigeante, on voyage beaucoup et on n'a pas le temps de se détendre. Je suis très motivée en ce début de tournée, j'ai envie de bien faire et de revenir à mon meilleur niveau. Tout est très intense, il n'y a pas de place pour la détente » a-t-elle déclaré.

Une rentrée à ne pas rater

Déjà battue d'entrée à Washington, Caroline Garcia va tenter de ne pas subir le même sort à Montréal face à une joueuse qui lui pose des problèmes. En effet, elle retrouvera la Tchèque Marie Bouzkova, la même joueuse qui l'a éliminée à Wimbledon en 2022 et 2023 et face à laquelle elle présente un bilan de 0 victoire pour 3 défaites. Pas très chanceuse au tirage au sort, il faut de toute façon passer par ce type d'affrontements pour passer un cap. Il y a un peu urgence de toute façon puisque Garcia devra défendre son titre la semaine prochaine.

Inquiétude à l'épaule ?

Même si elle n'en a pas parlé depuis, Caroline Garcia a été gênée par des douleurs à l'épaule lors de Wimbledon, où elle a atteint le troisième tour. Pour son retour à la compétition la semaine dernière, elle n'a pas très bien servi et elle n'a pas semblé totalement remise de ce petit épisode. Espérons qu'elle ne connaisse pas trop de douleurs, elle qui a pris l'habitude de dominer ses adversaires avec son service.